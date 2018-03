Share this post :

Perwakilan Telkomsel saat menerima penghargaan di Jenewa, Swiss

Bisnis.com, BALIKPAPAN- Program Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel “Baktiku Negeriku” menyabet juara pada kompetisi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) The World Summit on the Informationon Society (WSIS) Prizes 2018 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 19-23 Maret 2018 di Jenewa, Swiss.

Program ini berhasil mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia setelah bersaing dengan total 685 karya yang masuk dari seluruh dunia dan diseleksi secara ketat oleh International Telecommunication Union (ITU).

“Sebagaioperator telekomunikasi digital yang berkomitmen membangun Indonesia melalui teknologi, penghargaan ini sebagai bukti yang kami lakukan sejalan dengan perkembangan dan fokus komunitas TIK dunia,” terang General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel Tubagus Husniyullah dalam keterangan resmi kepada Bisnis Senin (26/3).

Dia mengatakan penghargaan ini diberikan kepada karya-karya berbasis TIK yang dinilai mampu memberikan dampak besar terhadap masyarakat serta lingkungan melalui kegiatan-kegiatan di bidang, ekonomi, sosial, dan budaya untuk masyarakat.

Adapun program CSR ini masuk dalam bentuk kontribusi dan kolaborasi Serikat PekerjaTelkomsel yang menitikberatkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai daerahpelosok di Indonesia melalui teknologi, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan.

“Dalam program ini, Telkomsel juga menyediakan sebuah platform digital atau aplikasi berbasis Android bernama Baktiku Negeriku yang dapat digunakan oleh masyarakat desa [yang memiliki layanan komunikasi] antar pengguna, pertukaran informasi seputar pengelolaan potensi desa, informasi cuaca, harga produk pertanian, serta layanan jual beli.”