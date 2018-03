PT. Metropolitan Golden Management mengadakan Sales and Marketing, PR & E-Commerce Conference 2018 dengan tema Brand Communication Reinforcement in Digital Era and Marketing - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - PT. Metropolitan Golden Management mengadakan Sales and Marketing, PR & E-Commerce Conference 2018 dengan tema Brand Communication Reinforcement in Digital Era and Marketing pada tanggal 20 – 23 Maret 2018 bertempat di Hotel Arcadia Mangga Dua by Horison – Jakarta.

“Acara ini bertujuan untuk me-refresh dan me-recharge knowledge di dalam menghadapi tantangan bisnis di era digital, brand communication, strategy marketing kedepan khususnya dalam bidang perhotelan saat ini,” ungkap Heni Juniarti selaku Corporate Director of Marketing Communication Horison Hotels Group dalam siaran persnya.

Acara ini dihadiri oleh Basari dan M. Ridwan selaku Direksi, Dino Leonandri selaku Vice President Group Operations, Yanti Sukahar Corporate Director of Sales & Marketing, Heni Juniarti SE, MBA selaku Corporate Director of Marketing Communication dan Tommy Budhi Santoso selaku Corporate GM Recovery and E-Commerce Business PT. MGM.

Pada hari petama akan diadakan welcoming dinner yang dihadiri oleh seluruh peserta yang menggunakan baju daerah masing-masing sebagai salah satu bentuk apresiasi pada negara.

Acara juga diisi dengan pembekalan lewat presentasi empat pembicara. Yakni, Ade Noerwenda selaku Founder Dinamis Indonesia, Prita Kemal Gani MBA, MCIPR, APR yang merupakan Founder dan Director LSPR Jakarta, Cisyelya Bunyamin selaku Head of Contracting Tiket.com dan John Savonson selaku Country Market Manager Traveloka.

Selanjutnya, masing-masing department menggelar kegiatan yang berbeda. Misalnya saja, Department Sales and Marketing melakukan Sales Mission yang mengunjungi korporasi dan pemerintahan.

Sedangkan departemen PR melakukan media visit kepada media koran, radio dan juga televisi dan juga diberikan pembekalan dalam menulis press release yang memiliki nilai berita yang tinggi. Pada hari terakhir, Department Sales and Marketing akan melanjutkan kegiatan yakni Sales Mission dengan mengunjungi travel agent dan PCO.