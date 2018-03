Share this post :

Ilustrasi - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Lampu Emergency Philips diganjar penghargaan “Top Brand Award” dalam kategori Perlengkapan Rumah. Hal ini melanjutkan kesuksesan Philips Lighting yang telah mendapatkan penghargaan ini selama 6 tahun berturut-turut.

Penghargaan ini mencatat Lampu Emergency Philips sebagai salah satu merek paling berpengaruh di Indonesia dengan skor Top Brand Index (TBI) mendekati 30%, melampaui merek lain di kategori yang sama berdasarkan pengukuran top of mind (yang pertama kali disebut), last used (yang terakhir kali digunakan) dan future intention (yang ingin digunakan di masa mendatang).

“Kami bangga dapat menerima anugerah Top Brand Award untuk Lampu Emergency Philips,” kata Burhan Noor Sahid, Head of Modern Retail & Branded Retail Channel Philips Lighting Indonesia dalam keterangan tertulis, Rabu (7/3/2018).

Lampu Emergency Philips hadir dengan lampu hemat energi dan baterai berefisiensi tinggi, dilengkapi dengan fitur auto-disconnect (pemutusan otomatis) yang memperpanjang masa pakai baterai dengan mencegah pengisian daya yang berlebihan (over-charging).

Jika listrik padam, unit dirancang untuk menyala secara otomatis dan kemudian dapat digunakan hingga 4 jam. Lampu emergency ini dapat diletakkan di mana saja di rumah karena kemudahan pemasangan dan desainnya yang portabel.