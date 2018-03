Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - –Selama lebih dari 25 tahun The Body Shop® tidak hanya dikenal sebagai brand kosmetik yang erat dengan isu sosial dalam rangka membawa perubahan yang positif.

Salah satunya dengan donasi The Body Shop® kepada SabangMerauke untuk mendukung program pertukaran siswa di Indonesia agar lebih memahami toleransi.

Aryo Widiwardhono CEO The Body Shop® Indonesia mengatakan donasi Rp343,59 juta yang berhasil dikumpulkan melalui penggalangan dana dari pelanggan The Body Shop® melalui kasir di seluruh toko The Body Shop® dalam periode 9 November 2017 – 3 Januari 2018.

“Ini merupakan capaian besar untuk pengumpulan donasi melalui kasir dalam periode yang cukup singkat dan ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan terhadap The

Body Shop® sangat besar. Kami juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pelanggan The Body Shop® yang selama ini telah mendukung berbagai program yang kami jalankan, khususnya kepada para donatur yang merupakan loyal customer kami dalam program

donasi untuk SabangMerauke. Hal ini menunjukkan dukungan besar dari pelanggan terhadap concern kami untuk merayakan toleransi dan keberagaman.” jelas Aryo Widiwardhono.

Selain itu,The Body Shop® juga baru meluncurkan Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss,wewangian baru dengan keharuman floral dengan sentuhan aroma buah strawberry.

Sama seperti rangkaian wewangian The Body Shop® lainnya, Japanese Cherry Blossom Strawberry ibuat dari organic alcohol yang dibuat secara berkelanjutan. Bekerjasama dengan Native , penyuplai yang bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial, The Body Shop® berhasil menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300 wanita di Brazil.