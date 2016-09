5 Perusahaan Raih Aon Best Employers Indonesia 2016

Mia Chitra Dinisari

Bisnis.com, JAKARTA- Aon Hewitt mengumumkan lima organisasi di Indonesia dengan AON Best Employers Indonesia 2016.

Kelima organisasi itu yakni PT Telekomunikasi Indonesia sebagai best of the best employers, PT Adira Dinamika Muoti Finance, PT Bank DBS, PT Birotika Semesta (DHL Express Indonesia), BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Sementara itu, penghargaan khusus diberikan kepada tiga organisasi yakni PT PP Persero Tbk, Nu Skin Indonesia, dan PT Bank DBS Indonesia

Lusi Lubis Managing Director Aon Hewott Indonesia mengatakan kelima organisasi ini rata-rata mencapai skor 88% dari penilaian para juri independen yang terdiri berbagai profesi. Dia mengatakan program ini ditujukan untuk menghasilkan insight bagaimana menghasilkan kompetitif advantes perusahaan melalui karyawan, apa yang harus dilakukan perusahaan dan apa yang menjadi hal hal yang penting untuk dipilih karyawan untuk mau loyal dan bekerja keras untuk perusahaan.

"Dan yang pasti untuk memilih best employers," ujarnya di Jakarta, Selasa (06/09).

Menurut Lusi, jumlah perusahaan yang ikut berpartisipasi tahun ini mencapai 50 organisasi yang kemudian disaring menjadi 17 perusahaan sebelum akhirnya menentukan lima organisasi terbaik. Sementara itu, dia menjelaskan setidaknya ada 4 kriteria dalam penilaian.

Pertama seberapa tinggi tingkat keterlibatan karyawan dalam pencapaian bisnis organisasi, kedua seberapa efektif pemimpin bisa memberikan kejelasan visi ke depan pada karyawan, dan seberapa baik persepsi karyawan mereka dianggap sebagai pihak yang dihargai perusahaan. Kemudian ketiga, employer brand, atau citra orgraniasai dari segi reputasi, termasuk di dalamnya bagaimana kesesuaian antara janji dengan kenyataan, dan yang keempat adalah budaya yang berkinerja tinggi dari perusahaan tersebut.

Lusi mengatakan untuk mengikuti program tersebut, perusahaan harus mengisi 3 survei yang ditujukan untuk karyawan, HRD dan juga bussiness leader atau CEO. Dia melanjutkan, secara umum, ada 4 faktor perusahaan di Indonesia menjadi best employer. Yaitu, critical skill, baik dari strategi ketenagakerjaan, dan manpower berdasarkan bisnis. Kemudian, menentukan talent yang pas, yakni kredibel dan brand menarik, serta proses seleksi dengan analitcal tools yang lebih baik.

Faktor selanjutnya adalah gaji dan reward. Dimana sistem penggajian berdasarkan produktivitas, dan pemberian reward berdasarkan hasil kerja. Kemudian faktor budaya kerja dan leader bisnis apakah budaya itu diukur dan impactnya terhadap perusahaan. "Syarat perusahaan untuk bisa ikut program best employer adalah jumlah pegawai minimal 50 orang, dan beroperasi minimum 3 tahun di Indonesia," tambahnya.

Sementara itu, Herdy Hardiman, Chief of Human Resources Officer PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengatakan selama ini Telkom fokus pada membangun pegawai dan budaya kerja, untuk peningkatan kualitas kerja dan kinerja perusahaan.

Program Aon Best Employers 2016 dilangsungkan serentak di Asia Pasifik, dan evaluasi kriteria sama di semua negara. Secara umum, jumlah organisasi yang ikut berpartisipasi sebanyak 570 perusahaan, dan melibatkan 700.000 karyawan.